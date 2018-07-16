Жара и духота продержатся в Москве всю неделю

Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности: температура воздуха поднимется до 31 градуса, что превышает норму на 5 градусов. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен также град. Жара и высокая влажность сохранятся в регионах Центрального федерального округа до конца недели. Эксперты отмечают, что несмотря на то, что погода не бьёт рекорды, она представляет серьёзную опасность для здоровья.

В Москве и Московской области установилась жаркая и душная погода. По сообщениям синоптиков, такие метеоусловия продержатся практически всю неделю. При этом местами пройдут дожди и грозы.

В понедельник, 16 июля, согласно данным Гидрометцентра, максимальная температура составила +31°С, что превышает норму на 5°С. При этом местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

«Над югом и средней полосой Европейской России будет располагаться область низкого давления с центром над востоком Украины, она обеспечит жаркую и неустойчивую погоду с грозовыми дождями. Столичный регион окажется на северной периферии этой области» — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что данная погода характерна для «кульминации сезона».

«Сегодня самый жаркий день»

О том, что до выходных похолодания ожидать не стоит, в беседе с RT сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова

«Практически всю неделю у нас будет такая ситуация. Потому что циклон, который определяет эту погоду, оказался заблокированным: ему нет движения на восток, потому что там антициклон, и на север ему тоже нет движения, потому что там область повышенного давления. И пока он здесь целиком не заполнится, он будет определять погоду», — отметила синоптик

Она добавила, что пришедший воздух пришёл с Чёрного моря, а потому он «насыщен влагой». Именно из-за высокой влажности, малого количества кислорода и высокой температуры, эта погода воспринимается достаточно тяжело.

Позднякова подчеркнула, что эти показатели температуры не являются рекордными — самым тёплым был июль 2010 года, когда столбики термометра поднялись до отметки +33,6 °С.

«Считается, что +30°С это уже жаркая погода, но для того, чтобы сказать, что это аномально жаркая погода, нужно, чтобы такая высокая температура продержалась как минимум 5 дней. То есть когда у нас аномалии больше 7 °С. Вчерашний день оказался выше климатической нормы на 5 °С, я думаю, что и сегодняшний день будет на 5°С выше климатической нормы. До рекордов ни сегодня, ни завтра, ни на ближайшей неделе дело не дойдет» — пояснила эксперт.

Анатолий Цыганков. Схожий прогноз дал и заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета

«На завтра по прогнозу максимально +28°С. Среда и четверг максимально +27°С. Если брать по вчерашним показателям, то у нас вся жара идет с Каспия, Астрахань, вдоль Волги, Волгоград и к нам. Сегодня самый жаркий день, завтра-послезавтра на один градус будет холоднее, к выходным максимум по прогнозам +24…+29°С, в воскресенье по предварительному прогнозу +26…+31°С», — сообщил он в беседе с RT.

Такие сложные метеоусловия требуют изменений в поведении, отметила в беседе с RT врач-терапевт Людмила Лапа.

«Сейчас очень сложная погода из-за высокой влажности. В Москве очень душно. Эта погода требует определенных поведенческих изменений в силу того, что лучше всего отказаться от тяжёлой пищи, мяса. Также следует воздержаться от алкоголя, потому что нагрузка на сердце очень большая. Потребление воды надо ограничить, лучше потреблять чай, который будет помогать справиться с жарой», — советует врач.

При этом она добавила, что в случае пребывания на берегу водоёма лучше находиться в тени. А в целях избежания резких перепадов температуры она советует отказаться от прыжков в воду.

«На улице около +30 °С, а в воде намного холоднее. Могут возникнуть спазмы и судороги, из-за которых можно утонуть», — предупреждает Лапа.

Погодная опасность

В понедельник 16 июля Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень опасности во всём ЦФО, кроме Тульской области , что подразумевает потенциальную угрозу погодных условий. С экстренным предупреждением к москвичам и гостям столицы по поводу ухудшения погодных условий обратилось и МЧС . Ведомство дало рекомендации по пребыванию на улице, в частности, посоветовав пить больше воды и носить светлую одежду.

«В связи с прогнозируемыми явлениями, Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды» — говорится в сообщении.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) также сообщил о сильных ливнях и возможном граде в столице во второй половине дня 16 июля и посоветовал москвичам не парковать автомобили вблизи деревьев.