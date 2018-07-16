6 преимуществ теплых полов, о которых вы не знали

Фото: Rehau

1. Комфортная температура

Теплые полы, как и все поверхностные системы отопления, являются системой низкотемпературного обогрева. В них нет компактного и сильно разогретого источника тепла. Тепло излучается участком пола, который по площади может быть в десятки раз больше привычного нам радиатора. Соответственно, нагревать пол до температуры 70-90 С нет никакой необходимости. Для комфортной жизни достаточно, чтобы поверхность пола прогревалась до температуры в 20–25 С. Производители прямо запрещают нагрев тёплого пола до температуры свыше 35 С. А при такой невысокой температуре исключается риск случайно обжечься.

Фото: Interier Caleo

2. Температурный градиент

Теплый воздух, поднимающийся от пола, наиболее эффективно прогревает всю комнату. Получается очень комфортный температурный градиент: возле пола температура воздуха комфортная для ног, а на уровне головы она менее высокая, нежели при радиаторной системе отопления. Радиаторы расположены вдоль стен (обычно под оконными проёмами), тёплый воздух от них не опускается до самого пола, и ноги оказываются в зоне некомфортно низкой температуры.

3. Нет сквозняков и пыли

Сильно разогретые радиаторы становятся источниками сравнительно мощных воздушных потоков, которые ощущаются как сквозняки. Часть нагретого воздуха от радиаторов сразу поднимается кверху, к потолку и, фактически, не принимает участия в обогреве помещения. Кроме того, на разогретых поверхностях оседает пыль, и при высокой температуре он может «подгорать» с характерным слабым, но неприятным запахом.

Фото: Interier Caleo

4. Простота ухода

Тёплые полы привлекательны и с точки зрения эстетики, так как в них отсутствуют теплообменники-радиаторы с поверхностями сложной формы, на которых так любит скапливаться пыль. Так что ухаживать за помещением, оборудованным системой тёплых полов, в целом проще.

Фото: Interier Caleo

5. Легкость в управлении

Электрические тёплые полы обладают всеми преимуществами систем электрообогрева. Они быстро доводят температуру воздуха в помещении до необходимого уровня, их температурный режим работы легко контролировать и менять. При отключении нагрева система электрических тёплых полов быстро остывает.

Фото: Interier Caleo

6. Эффективность при любых температурах

Водяные тёплые полы удобно использовать в системах коттеджного отопления, в которых используются самые современные и экономичные газовые котлы конденсационного типа. В таких котлах рекомендуется использовать теплоноситель, нагретый до температуры не более 55-60 С. Это практически нижний предел для радиаторной системы отопления, при сильном морозе потребуется нагревать теплоноситель до более высокой температуры, отчего заметно снижается экономичность конденсационного котла. Зато с системой водяного тёплого пола конденсационные газовые котлы работают эффективно при любых уличных температурах.