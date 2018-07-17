17 и 18 июля в Краснодаре синоптики снова прогнозируют ливень с грозой 

На 11 оживлённых городских перекрёстках, которые 16 июля затопил залповый ливень, движение восстановлено в полном объёме. Наиболее сложная ситуация в краевом центре сохраняется на перекрёстке ул. Московской и Гомельской.
По заявкам горожан на борьбу с подтоплениями вышли 10 вакуумных машин. За 2 часа на улицы города выпало свыше 63 мм осадков.
«Для работы по городу вакуумные машины были направлены в разные районы заблаговременно. Это помогло быстро ликвидировать подтопления на перекрёстках улиц им. Тургенева — Дальняя, им. Дзержинского — Кореновская, Московская — им. Петра Метальникова, под Вишняковским путепроводом и на ряде других. К 19 часам движение легкового и общественного транспорта обеспечивалось по всему городу», — сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Самая сложная ситуация с подтоплениями сложилась на перекрёстке ул. Московской и Гомельской. Для откачки воды здесь задействованы три стационарных насоса мощностью 1150 куб. м. в час, которые работают в штатном режиме. Для помощи жителям в передвижении по воде были задействованы резиновые лодки МЧС. Работы до полной ликвидации подтоплений продолжаются.
Дождь, который выпал в Краснодаре 16 июля, охарактеризован как очень сильный — с 13:19 до 15:30 16 июля выпало 64 мм осадков. Синоптики предупреждают, что в течение суток 17 июля и 18 июля в столице края ожидается ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 м/с, сообщает пресс-лужба администрации Краснодара.