17 и 18 июля в Краснодаре синоптики снова прогнозируют ливень с грозой

На 11 оживлённых городских перекрёстках, которые 16 июля затопил залповый ливень, движение восстановлено в полном объёме. Наиболее сложная ситуация в краевом центре сохраняется на перекрёстке ул. Московской и Гомельской.

По заявкам горожан на борьбу с подтоплениями вышли 10 вакуумных машин. За 2 часа на улицы города выпало свыше 63 мм осадков.

«Для работы по городу вакуумные машины были направлены в разные районы заблаговременно. Это помогло быстро ликвидировать подтопления на перекрёстках улиц им. Тургенева — Дальняя, им. Дзержинского — Кореновская, Московская — им. Петра Метальникова, под Вишняковским путепроводом и на ряде других. К 19 часам движение легкового и общественного транспорта обеспечивалось по всему городу», — сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов

Самая сложная ситуация с подтоплениями сложилась на перекрёстке ул. Московской и Гомельской. Для откачки воды здесь задействованы три стационарных насоса мощностью 1150 куб. м. в час, которые работают в штатном режиме. Для помощи жителям в передвижении по воде были задействованы резиновые лодки МЧС . Работы до полной ликвидации подтоплений продолжаются.