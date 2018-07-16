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Тридцать градусов и выше: жара задержится до августа?
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Тридцать градусов и выше: жара задержится до августа? 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Минимум до конца июля в Москве будет жарко: 30 градусов и выше. Синоптики не исключают, что такая температура сохранится и в начале августа. Рассказывает корреспондент проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов:
Алексей Сафонов корреспондент проекта meteoweb.ru «В Москве и Московской области окончательно вступила в летние права жара — 30 градусов, а может даже местами и выше по области, сохранится она, как минимум, до конца июля, и это ведь не предел. Что касается сегодняшней и завтрашней погоды, как и характерно для летних месяцев, грозы продолжатся весь этот период. Они будут разной интенсивности. Что касается температуры воздуха, то тут все очень просто, запомните две цифры: 30 градусов, плюс-минус 2-3 градуса ото дня ко дню будет днем, ночью это все 18-20».
Температура воздуха в столице на этой неделе превысит показатели климатической нормы. Вместе с частными грозами возможны выпадения града, предупреждают синоптики.
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