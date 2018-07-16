Жителей Волгограда предупредили об усилении дождя

Синоптики предупредили об усилении дождя в Волгограде

Синоптики Волгоградского гидрометцентра предупредили об усилении дождя в городе, сообщает kp.ru

16 июля дождь будет идти по всей области — местами ливни, град. В Волгограде ожидается гроза. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Воздух прогреется до +24…+26 ºС.

По имеющимся данным, осадки продолжатся 17 июля. В Волгограде ожидается гроза, температура воздуха составит +24…+29 ºС.

В среду местами в регионе будет гроза с порывами ветра до 15-20 м/с, днём будет +28…+33 ºС. В городе температура воздуха прогреется в дневное время до +29…+31 ºС, заявили в Волгоградском ЦГМС.

С четверга, 19 июля, дожди утихнут, но продолжат идти до 22 июля.

Ранее в Волгограде объявили режим ЧС из-за сильных ливней.

11 июля URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о штормовом ветре на Урале.