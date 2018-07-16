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Жителей Волгограда предупредили об усилении дождя
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Синоптики предупредили об усилении дождя в Волгограде 

RT на русском 1 час назад
Фото: Tyler Tomasello globallookpress.com
Синоптики Волгоградского гидрометцентра предупредили об усилении дождя в городе, сообщает kp.ru.
16 июля дождь будет идти по всей области — местами ливни, град. В Волгограде ожидается гроза. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Воздух прогреется до +24…+26 ºС.
По имеющимся данным, осадки продолжатся 17 июля. В Волгограде ожидается гроза, температура воздуха составит +24…+29 ºС.
В среду местами в регионе будет гроза с порывами ветра до 15-20 м/с, днём будет +28…+33 ºС. В городе температура воздуха прогреется в дневное время до +29…+31 ºС, заявили в Волгоградском ЦГМС.
С четверга, 19 июля, дожди утихнут, но продолжат идти до 22 июля.
Ранее в Волгограде объявили режим ЧС из-за сильных ливней.
11 июля URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о штормовом ветре на Урале.
RT на русском: последние новости
МЧС объявило экстренное предупреждение из-за жары в Москве 16 июля В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности Основные магистрали Волгограда расчистили от грунтовых наносов после ливня
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