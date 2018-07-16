Без алкоголя и мини-юбок. Что нужно знать о поездке в Объединенные Арабские Эмираты

Москвичи продолжают планировать отпуска. Одной из самых популярных точек станет поездка на берега Персидского залива в Объединенные Арабские Эмираты . О всех тонкостях отдыха в этой стране расскажет «Вечерняя Москва».

Климат

Эмираты — это тепло практически круглый год и почти полное отсутствие дождей — осадки всего 7-10 дней в году, да и то преимущественно зимой. В июле солнце жарит вовсю, температура частенько переваливает за отметку в 40 градусов тепла. В январе климат мягче — в районе плюс 25.

С визой проблем у граждан Российской Федерации возникнуть не должно. Заранее оформлять ее не нужно, это можно сделать по прилете в аэропорт, ее сделают бесплатно при сроке пребывания в стране до 30 дней. Если в графе «место рождения» вашего паспорта указана арабская страна, туриста попросят предоставить оригинал свидетельства о рождении, если страна Ближнего Востока — оригинал свидетельства о рождении с нотариально заверенным переводом на арабский или английский языки. Срок действия паспорта должен составлять не менее полугода до даты начала поездки.

Алкоголь

В ОАЭ он под запретом практически повсеместно. Каждый эмират устанавливает свои правила продажи спиртного. К примеру, в Шардже его не то что купить, с собой привозить и хранить запрещено. А вот в Дубаи его хоть и можно найти в ресторанах при барах и гостиницах, но стоить он будет весьма дорого. Категорически запрещено садиться за руль «подшофе» и появляться выпившим в общественных местах.