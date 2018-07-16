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Без алкоголя и мини-юбок. Что нужно знать о поездке в Объединенные Арабские Эмираты
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Без алкоголя и мини-юбок. Что нужно знать о поездке в Объединенные Арабские Эмираты 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Москвичи продолжают планировать отпуска. Одной из самых популярных точек станет поездка на берега Персидского залива в Объединенные Арабские Эмираты. О всех тонкостях отдыха в этой стране расскажет «Вечерняя Москва».
Климат
Эмираты — это тепло практически круглый год и почти полное отсутствие дождей — осадки всего 7-10 дней в году, да и то преимущественно зимой. В июле солнце жарит вовсю, температура частенько переваливает за отметку в 40 градусов тепла. В январе климат мягче — в районе плюс 25.
С визой проблем у граждан Российской Федерации возникнуть не должно. Заранее оформлять ее не нужно, это можно сделать по прилете в аэропорт, ее сделают бесплатно при сроке пребывания в стране до 30 дней. Если в графе «место рождения» вашего паспорта указана арабская страна, туриста попросят предоставить оригинал свидетельства о рождении, если страна Ближнего Востока — оригинал свидетельства о рождении с нотариально заверенным переводом на арабский или английский языки. Срок действия паспорта должен составлять не менее полугода до даты начала поездки.
Алкоголь
В ОАЭ он под запретом практически повсеместно. Каждый эмират устанавливает свои правила продажи спиртного. К примеру, в Шардже его не то что купить, с собой привозить и хранить запрещено. А вот в Дубаи его хоть и можно найти в ресторанах при барах и гостиницах, но стоить он будет весьма дорого. Категорически запрещено садиться за руль «подшофе» и появляться выпившим в общественных местах.
Вечерняя Москва: последние новости
Дождь, гроза и сильный ветер ожидают москвичей и гостей столицы 11 июля Народный календарь. 16 июля. Гроза — к длительному ненастью В воскресенье москвичей ждет облачная погода и 25-26 градусов тепла
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