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В Волгограде объявили режим ЧС
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В Волгограде объявили режим ЧС из-за дождя 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Волгограде из-за сильного ливня объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте администрации города.
Отмечается, что объем осадков, выпавших в городе за несколько часов 15 июля, превысил норму за полтора месяца. Сейчас большая часть работ по ликвидации последствий дождя выполнена, но в некоторых районах городские службы продолжают откачивать воду.
"С учетом сохранения неблагоприятного погодного прогноза еще одной задачей является расчистка ливневой канализации, в которой сегодня из-за ливня также образовались грунтовые наносы. Для того, чтобы новые ливневые потоки не пошли по уже размытым участкам, усугубляя ситуацию, необходимо предусмотреть возможность проведения водоотводных путей", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что под стадионом "Волгоград Арена", на котором проводились матчи чемпионата мира по футболу, обвалилась земля из-за сильного дождя.
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