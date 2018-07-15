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МЧС Волгоградской области предупредило о шквалистом ветре и ливнях в начале недели
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МЧС Волгоградской области предупредило о шквалистом ветре и ливнях в начале недели 

ria34.ru 2 часа назад
Непогода в регионе ожидается ночью, а также днем 16 июля.
— С сохранением на ночь, а также днем местами по Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20-25 метров в секунду, — прокомментировали РИА34 в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. — При сильном ветре рекомендуется соблюдать меры безопасности.
Спасатели советуют при парковке машин выбирать места вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций. Оказавшись в непогоду на улице, рекомендуется обходить шаткие строения и слабоукрепленные конструкции. Дома важно закрывать все окна и форточки. От поездок на водоемы, разумеется, стоит отказаться.
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