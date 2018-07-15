Жара в Нижегородской области усилится еще больше

Жара в Нижегородской области усилится днем в воскресенье, 15 июля, и сохранится в понедельник, 16 июля. По прогнозам ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в некоторых районах Нижнего Новгорода и области столбики термометров поднимутся до отметки +30…+31°С.

В связи погодными условиями МЧС объявило в регионе экстренное предупреждение. Из-за сильной жары нижегородцев могут ожидать чрезвычайные ситуации, связанные с отключением электроэнергии, нарушениями в работе железнодорожного транспорта, увеличением количества аварий на маломерных судах.

Местным жителям рекомендуют носить головные уборы и одежду из хлопка, как можно меньше находиться на открытом солнце, не оставлять в припаркованных автомобилях детей и домашних животных.

Кроме того, в связи с высокой пожароопасностью нижегородцам не следует сжигать мусор на садовых участках, разводить костры вблизи леса, выбрасывать окурки и стеклянные бутылки в зеленых зонах.

При обнаружении возгорания в природной среде немедленно вызывайте пожарных.

Ранее сообщалось, что в выходные в Нижегородской области ожидаются дожди и грозы.