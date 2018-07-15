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Финал ЧМ пройдет в самый теплый день месяца
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«Будут воровать в два раза больше»

Финал ЧМ пройдет в самый теплый день месяца 

360tv.ru 56 минут назад
Воскресенье, 15 июля, может стать самым теплым днем в Москве с начала июля. Температура воздуха поднимется до плюс 31 градуса, сообщил сайт Гидрометцентра.
«15 июля в столице России переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура воздуха — плюс 29-31 градус. Ветер северо-восточный, восточный пять-восемь метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Сегодняшний день может стать самым теплым с начала июля», — сообщили синоптики.
Температура едва понизится до плюс 30 к 18:00, когда стартует финальный матч чемпионата мира по футболу-2018 года.
За титул первенства сразятся национальные сборные Франции и Хорватии. Матч пройдет на московском стадионе «Лужники».
Смотреть трансляцию финала чемпионата собираются 61% опрошенных россиян, причем большая часть из них — 58% — собирается следить за игрой дома или на работе. Россияне уже назвали своего фаворита в финале ЧМ‐2018.
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