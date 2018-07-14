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МЧС предупреждает: в воскресенье в Оренбуржье ожидаются гроза и жара
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МЧС предупреждает: в воскресенье в Оренбуржье ожидаются гроза и жара 

АиФ-Оренбург 5 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
В ближайшие сутки ожидаются неблагоприятные погодные явления.
По информации ГУ МЧС региона, 15 июля местами по Оренбуржью пройдет гроза. Также максимальная температура воздуха достигнет +30, +31°.
Сотрудники управления просят оренбуржцев соблюдать правила безопасности в плохую погоду. В жару нужно пить больше жидкости, чаще купаться или принимать прохладный душ, стоит ограничить физические нагрузки. Во время грозы нужно закрыть окна и дымоходы, чтобы не было сквозняка, отключить все электроприборы. Важно держаться подальше от электропроводки, антенн.
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