МЧС предупреждает: в воскресенье в Оренбуржье ожидаются гроза и жара

В ближайшие сутки ожидаются неблагоприятные погодные явления.

По информации ГУ МЧС региона, 15 июля местами по Оренбуржью пройдет гроза. Также максимальная температура воздуха достигнет +30, +31°.

Сотрудники управления просят оренбуржцев соблюдать правила безопасности в плохую погоду. В жару нужно пить больше жидкости, чаще купаться или принимать прохладный душ, стоит ограничить физические нагрузки. Во время грозы нужно закрыть окна и дымоходы, чтобы не было сквозняка, отключить все электроприборы. Важно держаться подальше от электропроводки, антенн.