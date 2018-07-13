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Жители Владикавказа жалуются на пыль и вонь
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Жители Владикавказа жалуются на пыль и вонь 

АиФ Ставрополье 5 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Высокое содержания сероводорода в воздухе Владикавказа обнаружила экологическая комиссия, изучив данные трёх станций контроля атмосферного воздуха, сообщает ГТРК «Алания».
Общество охраны природы заявляет, что проблема загрязнения воздуха требует немедленного решения. В организацию от жителей города постоянно поступают жалобы на облака пыли и неприятный запах.
Экологи исследовали показания трёх станций контроля воздуха и пришли к выводу, что в воздухе, которым дышат владикавказцы, повышенное содержание сероводорода.
Источник выбросов пока обнаружить не удалось.
В целом, основными источниками загрязнения воздуха в республике остаются промышленные предприятия и транспорт.
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