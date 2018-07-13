Москвичей на выходных ждут жара и грозы

В Гидрометцентре рассказали НСН о погоде в столичном регионе 14-15 июля.

Москве и Подмосковье на предстоящих выходных ожидается теплая, а для кого-то даже жаркая погода. Атмосферное давление будет немного ниже нормы, поэтому погода будет неустойчивой, не исключены дожди и грозы.

Об этом в эфире НСН сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова

«Значения среднесуточной температуры будут превышать норму приблизительно на 5 градусов. Очень теплыми будут и ночи, минимальная температура ночью в Москве +17°С… +19°С. По области +14°С… +19°С. То же самое касается дневной температуры. Она будет превышать средний дневной максимум, характерный для середины июля. Максимальная температура в Москве в субботу +26°С… +28°С, в Подмосковье +24°С … +29°С. Ожидается, что в воскресенье в Москве будет чуть теплее, чем в субботу, после полудня в столице +27°С… +29°С. Ветер северо-восточный, слабый, 3-8 м/с. Не обойдется без кратковременных дождей», — сказала синоптик.

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Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра, на следующей неделе станет немного холоднее, и усилятся осадки. В понедельник характер погоды будет примерно такой же, как и в выходные. А вот во вторник и в среду температура должна слегка понизиться, примерно на 2-3 градуса. Но все равно будет тепло. И по-прежнему дожди, во вторник и среду их может быть больше.