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Эти выходные станут самыми теплыми в июле
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Эти выходные станут самыми теплыми в июле 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В выходные дни 14 и 15 июля июльское тепло в Центральной России будет только усиливаться. В дневные часы на фоне размытого барического поля в небе кое-где сформируются массивы облаков кучевых форм, местами могут пройти скоротечные дожди, не исключены грозы. Среднесуточная температура воздуха на 4-5 градусов превысит климатическую норму середины лета.
В Москве ожидается переменная облачность, во второй половине дня субботы местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. В мегаполисе температура воздуха ночью 15 — 18 градусов выше нуля, днем в столице ожидается 27-30 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, сообщает Центр погоды ФОБОС.
В Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью в городе на Неве — 16 — 19 градусов выше нуля, днем в Северной столице столбики термометров поднимутся до 26 — 29 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 758 миллиметров ртутного столба.
На Русском Севере — переменная облачность, без осадков. Днем в Мурманске 20 — 23 градуса тепла, в Архангельске — 22 — 25 градусов, Нарьян-Маре — 21 — 24 градусов.
В Поволжье ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. В Самаре и Саратове — 28 — 31 градус, в Казани от 26 до 29 градусов.
На юге страны — переменная облачность, местами не исключен кратковременный дождь, гроза. В Симферополе 28 — 31 градус, Краснодаре 31 — 34 градуса, Сочи — 25 — 28 градусов.
В Уральском регионе ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Температура в Екатеринбурге, Тюмени и Перми — 25 — 28 градусов выше нуля.
На юге Сибири облачно с прояснениями, местами грозовые дожди. В Омске, Новосибирске и Красноярске — 26 — 29 градусов выше нуля.
В Прибайкалье переменная облачность, преимущественно без осадков. В Чите 22 — 25 градусов тепла, Иркутске — 24 — 27 градусов, Улан-Удэ — 25 — 28 градусов.
На юге и востоке Дальнего Востока погода испортится, начнутся дожди, местами с грозой. На Камчатке солнечно и без осадков. В Петропавловске-Камчатском 18 — 21 градус, во Владивостоке и Южно-Сахалинске от 17 до 20 градусов, в Хабаровске 27 — 30 градусов.
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