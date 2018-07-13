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От лета не уйти: Архангельск ждут жаркие выходные
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От лета не уйти: Архангельск ждут жаркие выходные 

29.ru 5 часов назад
Фото: 29.ru
Приближающиеся выходные порадуют северян по-настоящему летней погодой. В большей части области воздух прогреется до +24…+29 градусов, сообщила руководитель отдела метеорологических прогнозов Северного УГМС Людмила Цыплакова.
Жаркое лето не покинет Поморье и на следующей неделе
Правда, жителям и гостям юга области выходные может омрачить дождь. В Вельске, Няндоме, деревнях Устьянского района пройдут кратковременные дожди и даже грозы.
— Юг на выходные останется под влиянием ложбины циклона, то есть именно там у нас будут располагаться фронтальные разделы, поэтому вероятность дождей сохраняется, — пояснила Людмила Цыплакова.
По сообщениям синоптиков, летнее тепло преимущественно по всей области будет держаться и на следующей неделе, ожидается, что 17-18 июля температура на градусниках поднимется до +30.
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