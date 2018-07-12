«Будет душно как в духовке»: синоптики о погоде на матче Франция ‐ Хорватия 

15 июля в день финального матча между национальными сборными Франции и Хорватии в Москве ожидаются кратковременные дожди и жара до + 30 градусов. Такой прогноз сделал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Метеоролог отметил, что некомфортные условия сложатся из-за высокого уровня влажности.
«В этот день будут переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, и при этом очень теплая погода: в Москве от плюс 28 градусов до плюс 30 градусов, в Подмосковье — от плюс 26 градусов до плюс 31 градуса», — сказал синоптик.
Особенно тяжело придется, по его словам, бегающим футболистам.
«Будет душно, как в духовке», — отметил Тишковец.
В первой декаде июля в Москве выпал рекордный уровень осадков. Предыдущий максимум был установлен в 1961 году.