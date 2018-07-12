«Будет душно как в духовке»: синоптики о погоде на матче Франция ‐ Хорватия

Хорватии в 15 июля в день финального матча между национальными сборными Франции Москве ожидаются кратковременные дожди и жара до + 30 градусов. Такой прогноз сделал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец Метеоролог отметил, что некомфортные условия сложатся из-за высокого уровня влажности. «В этот день будут переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, и при этом очень теплая погода: в Москве от плюс 28 градусов до плюс 30 градусов, в Подмосковье — от плюс 26 градусов до плюс 31 градуса», — сказал синоптик. Особенно тяжело придется, по его словам, бегающим футболистам. «Будет душно, как в духовке», — отметил Тишковец. В первой декаде июля в Москве выпал рекордный уровень осадков. Предыдущий максимум был установлен в 1961 году.