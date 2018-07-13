Ещё
Конец рабочей недели порадует москвичей теплой погодой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конец рабочей недели порадует москвичей теплой погодой 

Москва24 10 часов назад
Фото: Москва24
Теплая и облачная погода ожидается в Москве в пятницу, 13 июля, сообщает Гидрометцентр России.
Столбики термометров днем поднимутся до 25–27 градусов тепла. При этом будет дуть северный ветер со скоростью 5–11 метров в секунду.
Ночью воздух прогреется до плюс 17–19 градусов. Ветер не усилится, однако местами пройдут кратковременные дожди.
Согласно прогнозам синоптиков, характер погоды на следующей неделе сохранится: будет жарко, возможны кратковременные осадки. В среду, 18 июля воздух может прогреться до 30 градусов.
Опасных погодных в городе и области не ожидается. Грозовой фронт, задержавшийся в столице на несколько дней, сместится в соседние регионы.
Москва24: последние новости
Военные назвали причину взрыва у каирского аэропорта Жара и кратковременные дожди ожидаются в столице в четверг МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье в среду вечером
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал89
Путин созывает всех послов на встречу в МИД
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений
Крымский мост разоряет Украину302
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение