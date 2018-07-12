В Адыгее из-за жары ограничили движение грузовиков 

В Адыгее для обеспечения сохранности дорожного покрытия ввели временное ограничение движения большегрузов по федеральным автодорогам.
В МВД по РА сообщили, что запрет, введённый 5 июля, будет действовать до 31 августа 2018 г. с 10.00 до 22.00 часов при повышении температуры воздуха более 32 градусов на следующих участках: автодорога А160 «Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск», автодорога М4 «Дон», трасса Краснодар— Верхнебаканский, включая южный подъезд к Краснодару, автодорога Р217 «Кавказ», автодорога «Подъезд к Кавказскому государственному биосферному заповеднику».
Временное ограничение движения не распространяется на пассажирские перевозки автобусами.