МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье в среду вечером

Дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Подмосковье 11 июля. Непогода задержится в Московской области до 21:00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Горожан призвали не прятаться у стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, рядом с недостроенными зданиями. Не следует подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам.

Водителям советуют ставить машину в гараж, а при его отсутствии парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам рекомендуется обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.