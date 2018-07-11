Жара вернется в большинство регионов Центральной России 

ТАСС, 11 июля. Тридцатиградусная жара вернется в большинство регионов Центрального федерального округа (ЦФО). По данным синоптиков, привычная для июля температура установится в Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Курской и Брянской областях.
"Преобладающая температура воздуха ночью — плюс 10-17 градусов, днем — от плюс 22 до плюс 29 градусов, в Воронежской области — до плюс 33 градусов. В Брянской и Орловской областях возможен туман", — говорится в сообщении Центрального регионального центра МЧС России.
В Курской, Брянской и Тамбовской областях введены противопожарные режимы. Так, в Тамбовской области на территории семи районов введен высший — пятый — класс пожарной опасности. Пожарные Орловской области патрулируют лесные массивы для того, чтобы предотвратить возгорания.
"На территории Брянской области преобладает третий класс пожарной опасности, за исключением Карачевского, Выгоничского, Навлинского районов, где установлен второй класс", — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.