Ещё
Жара вернется в большинство регионов Центральной России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жара вернется в большинство регионов Центральной России 

ТАСС 11 июля 2018
ТАСС, 11 июля. Тридцатиградусная жара вернется в большинство регионов Центрального федерального округа (ЦФО). По данным синоптиков, привычная для июля температура установится в Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Курской и Брянской областях.
"Преобладающая температура воздуха ночью — плюс 10-17 градусов, днем — от плюс 22 до плюс 29 градусов, в Воронежской области — до плюс 33 градусов. В Брянской и Орловской областях возможен туман", — говорится в сообщении Центрального регионального центра МЧС России.
В Курской, Брянской и Тамбовской областях введены противопожарные режимы. Так, в Тамбовской области на территории семи районов введен высший — пятый — класс пожарной опасности. Пожарные Орловской области патрулируют лесные массивы для того, чтобы предотвратить возгорания.
"На территории Брянской области преобладает третий класс пожарной опасности, за исключением Карачевского, Выгоничского, Навлинского районов, где установлен второй класс", — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
Немного прохладней в Костромской, Ярославской и Тверской областях. Там днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Как сообщает центр погоды «Фобос», в Ярославле кратковременные дожди и грозы продлятся до 13 июля. В Костроме также будет дождливо до конца текущей рабочей недели.
ТАСС: последние новости
На Юге России установилась сильная жара Синоптики предупредили о почти сорокаградусной жаре в Челябинской области Дождливая и теплая погода ожидает жителей Москвы в течение недели
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент113
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками319
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала87
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС168
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение