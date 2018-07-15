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На Москву надвигается гроза
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Град с грозой ожидаются в Москве вечером 15 июля 

Москва24 59 минут назад
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Град, гроза, дождь и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются 15 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Непогода сохранится в Москве до 22:00. В МЧС советуют не прятаться рядом со стенами домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов и недостроенных зданий, под деревьями. Не рекомендуется подходить к оборванным проводам и к раскачивающимся вывескам. Водителей призывают ставить автомобили в гараж или парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Ранее стало известно, что финал чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники" начнется при 30-градусной жаре. К концу игры температура понизится до 29 градусов.
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К началу финального матча ЧМ-2018 воздух в столице прогреется до +30 градусов Жара и кратковременные дожди ожидаются в столице в четверг МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье в среду вечером
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