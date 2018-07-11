Метеорологи назвали июнь 2018 года вторым рекордно теплым за всю историю

ЖЕНЕВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков /. Июнь 2018 года был необычно жарким в ряде регионов планеты. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, он стал вторым самым теплым июнем за всю историю систематических наблюдений за погодой и климатом. Об этом сообщила в своем информационном бюллетене Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

С учетом наличия в нынешнем году природного феномена Ла-Нинья, который ассоциируется с похолоданием, период с начала января по июль в ВМО расценивают как самый теплый в истории наблюдений. «Температура в июне 2018 года была исключительно высокой на обширных районах севера Сибири, а также существенно выше средней на большей части США , в центральной части Канады и Северной Африке, а также на Ближнем Востоке и на севере Китая », — указывают метеорологи.

При этом в США минувший июнь занял третье место среди самых теплых аналогичных месяцев. Жара продолжается там и в июле. В городке Чино в Калифорнии в начале этого месяца был зафиксирован местный температурный рекорд в 48,9 градуса Цельсия, а в аэропорту Бурбанк — местный рекорд в 45,6 градуса. В Национальном парке Долина смерти столбик термометра поднялся 8 июля до 52 градусов. В этом месте, напоминает ВМО, 10 июля 1913 года был установлен абсолютный температурный рекорд для Земли — 56,7 градуса.

В Квебеке волны тепла в сочетании с высокой влажностью привели к гибели десятков людей.

В Уаргле 5 июля термометр показал 51 градус. Эксперты не исключают, что этот показатель будет признан рекордным в истории Алжира . В Омане к югу от Маската 28 июня температура в течение 24 часов не опускалась ниже 42,6 градуса — то есть исключительно жарко было даже ночью и рано утром. Как поясняют в ВМО, если бы велся международный учет низких температур в течение суток, то это был бы самый высокий в мире подобный показатель.

Прогнозы на июль

На севере Европы метеорологи прогнозируют до 23 июля температуру на 3-6 градусов выше нормы. Сухая погода, предупреждают они, усилит риск лесных пожаров, в частности, в Скандинавии и странах Балтии. Как сообщила 10 июля метеослужба Великобритании , в некоторых районах страны 16-й день подряд температура не опускается ниже 28 градусов.

Нынешние июнь с июлем запомнятся не только теплом, но и обильными дождями. В Японии вследствие сильных ливней погибли более 150 человек. В свою очередь тайфун «Мария» 10 июля достиг Тайваня, скорость ветра составляет 175 км в час с порывами до 250 км в час, что соответствует ураганам третьего уровня.

В ВМО подчеркивают, что экстремальные погодные явления июня и июля 2018 года невозможно объяснить только изменением климата, тем не менее они вписываются в «долгосрочную тенденцию, обусловленную ростом концентрации парниковых газов».