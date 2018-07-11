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Первая декада июля в Москве выдалась прохладной
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Первая декада июля в Москве выдалась прохладной 

РИАМО 30 минут назад
Фото: РИАМО
В начале июля в Москве было прохладнее, чем обычно, самой холодной оказалась ночь на 5 июля, когда температура составила плюс 11,6 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».
«По своим температурным характеристикам первая декада июля в столице получилась прохладной. По данным метеостанции ВДНХ, ее средняя температура воздуха составляет 18 градусов, что примерно на градус ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.
Теплее всего было 1 июля, тогда температура поднялась до плюс 27,2 градуса, а самой холодной стала ночь 5 июля — температура составила плюс 11,6 градуса.
«В течение 7 дней были отмечены дожди при том, что обычно их бывает 12 за весь месяц. Наиболее сильные осадки прошли 9 июля, когда выпало 9,5 миллиметров небесной влаги. Всего за декаду выпало 34 миллиметра осадков, что составляет около 40% от нормы июля», — добавляется в сообщении.
По прогнозам синоптиков, большая часть второй декады июля в Москве будет более теплой и преимущественно сухой, а вот ее последние 3-4 дня ожидаются прохладными и дождливыми.
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