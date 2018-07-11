Боги против футбола: как погода портила футбольные матчи

История чемпионата мира по футболу в России близится к своей кульминации. Главный матч года пройдет на стадионе «Лужники» уже в это воскресенье. Синоптики обещают, что столица встретит команды температурой 26 градусов тепла и ярким солнышком. Но не всегда погода бывает так благосклонна к футболистам. Портал Москва 24 вспомнил случаи, когда главными героями матча становились не спортсмены, а снег, ветер и даже туман.

Снежное дерби ЦСКА — "Спартак" — 2:1 9 ноября 2002 года 29-й тур чемпионата России

Матч проходил еще во времена, когда сезон чемпионата России осенью уже подходил к концу. В отличие от настоящего времени, когда в сентябре-ноябре первенство только набирает обороты. Начало московского дерби ЦСКА — «Спартак» было назначено на 18:00, проходила игра на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в ужасную метель — одну из тех, которые частенько накрывают столицу поздней осенью. Примерно за час до игры инспектор отказался от переноса матча, одобрив состояние поля. Однако к началу матча погода ухудшилась, и начало противостояния московских клубов было задержано на 45 минут, потому что первыми на поле вышли снегоуборочные машины, оставившие после себя грязное разнородное месиво вместо газона.

Снегопад продолжался и во время матча, так что после первого тайма перерыв продлился дольше обычных 15 минут, так как второй тайм понадобился и снегоуборочной технике. В тот день «армейцы» первыми смогли приспособиться к погоде, выйдя вперед еще в первом тайме. Не покинули стадион и болельщики, невзирая на обозлившуюся «матушку Природу», которая, кстати, сделала для игроков и их фанатов одну поблажку — температура воздуха в тот день не опускалась ниже двух градусов мороза.

Проливной дождь и чайки «Луч-Энергия» — "Зенит" — 0:0 16 июля 2008 года 10-й тур чемпионата России

Стадион «Динамо» во Владивостоке , на котором и состоялась игра чемпионата России, целый день поливал сильнейший дождь. Он не прекратился и во время самой встречи, стартовавшей в 19:00 по местному времени. Тренер гостей Дик Адвокат настаивал на отмене противостояния, однако «решающие лица» изменять график турнира отказались. Ни одной из команд не удалось в тот день забить гол в ворота соперника. Футболисты буквально тонули в лужах, боролись в грязи и играли преимущественно поверху, так как мяч категорически отказывался с приемлемой скоростью перемещаться по затопленному газону.

"Зенит" в итоге приспособился к погоде, но забить питерцам помешала грязная лужа, расположившаяся прямо у линии ворот команды из Владивостока. Дальневосточные болельщики также не отказались от зрелища из-за плохой погоды, за что и были вознаграждены ничьей с фаворитом сезона. А чайки, посетившие поле во время перерыва, стали «вишенкой на торте» сложного, но довольно интересного матча. Кстати, в тот день дождь практически сорвал еще одно мероприятие. «Зенит» привез с собой Кубок УЕФА , завоеванный в матче с шотландским клубом «Рейнджерс». Концерт по этому случаю пришлось отменить, однако преданные фанаты организовали километровые очереди в палатку с трофеем, чтобы прикоснуться к награде и сделать памятную фотографию.

Град размером с куриное яйцо Бельгия Тунис — 1:0 7 июня 2014 года Товарищеский матч

Как сказал бы тренер сборной России Станислав Черчесов , «контрольная» встреча между национальными командами Бельгии и Туниса на стадионе «Король Бодуэн (Эйзель)» в Брюсселе стала сложным испытанием для футболистов, да и для всех, кто находился на поле. На 24 минуте матча погода обрушила на бельгийскую арену сильнейший град. На поле падали ледышки размером с куриное яйцо. Арбитр встречи Виктор Кашшаи принял решение остановить встречу, чтобы из этой битвы все выбрались живыми. Перерыв длился 40 минут. За это время к радости и футболистов, и болельщиков, град прекратился, погода наладилась, а камешки льда, покрывавшие поле, растаяли в считанные минуты из-за теплого июньского воздуха. Матч возобновился, и хозяева поля в качестве извинения перед болельщиками, забили в ворота соперника гол, принесший им победу.

Трудности с погодой от первого лица

Ветер забивает гол «Ромфорд» — «Таррок» — 1:1 17 ноября 2015 года Англия . Д8 Видео: YouTube/ Disney Россия

А здесь погода явно предпочла один из соревнующихся клубов. Защитник «Таррока» Камарл Данкан в матче против «Ромфорда» пытался выбить мяч из штрафной на другую часть поля, в тот же миг порыв ветра подхватил снаряд и развернул его в обратную сторону. У вратаря клуба Риса Маддена было примерно 40 метров, чтобы отразить удар. Однако удача в тот день была не на его стороне, и мяч благополучно влетел в ворота. Арбитр встречи был вынужден засчитать гол, так как никакие правила нарушены не были, а ветер официально не считался двенадцатым игроком на поле. И это не самое страшное, что могла сделать стихия. В тот момент Туманный Альбион накрыл ураган «Барни», в некоторых местах порывы ветра достигали 130 километров в час. «Таррок» же, несмотря на невезение, смог достойно завершить матч ничьей.

Туманный комментатор «Хибс» — «Хартс» — 5:6 Декабрь 1940-го года Новогодний матч

В военные годы в Эдинбурге состоялся поистине самый интригующий матч за всю историю футбола. Во время встречи на поле опустился непроглядный туман, из-за которого комментатор игры Боб Крэмпси со своей позиции не видел ровным счетом ничего. Практически нулевая видимость была даже у зрителей и самих игроков. А нападающего «Хибс» Джека Донолдсона нашли играющим на поле через 15 минут после финального свистка. Но особенно интригующим матч стал и для слушателей Крэмпси, который продолжал комментировать, несмотря ни на что.

Матч не отменили из-за плохой погоды потому, что такое решение послужило бы сигналом для нападения немецкой авиации. И все продолжили делать свою работу: футболисты играли, а Крэмпси комментировал то, что сам и придумывал. Его финальный счет, однако, не совпал с реальным количеством голов, коих было значительно меньше. Зато самоотверженный комментатор стал героем и вошел в историю благодаря и своей фантазии.

Жара на поле

Нигерия — Исландия — 2:0 22 июня 2018 года Групповой этап чемпионата мира 2018

Во время первого в истории чемпионата мира на территории России аномальная жара настигла футболистов в Волгограде и Ростове-на-Дону. Во время противостояния Польши Японии температура в городе на Волге достигла 35 градусов тепла. А еще жара, по мнению главного тренера сборной Исландии, повлияла на исход матча его команды с нигерийцами. Еще до матча тренер африканской команды несколько раз выражал надежду, что погода встанет на сторону его команды. Так и случилось. Во время игры температура воздуха только по официальным данным достигла 33 градусов тепла.

Исландцам, которые в своей стране едва ли встречали подобную жару, это на пользу не пошло. Нигерийцы на поле выглядели значительно сильнее, что и вылилось в итоговый счет. А тренер сборной Исландии после игры жаловался, что погода отчасти повлияла на результат, ведь для соперника она не была в диковинку, а его подопечным пришлось тяжело. Впрочем, как бы сыграли команды при температуре в 25 градусов, нам узнать уже не удастся.

Анастасия Павелко