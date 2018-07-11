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Песнь Льда и Огня: как бороться с погодными аномалиями в столице
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Песнь Льда и Огня: как бороться с погодными аномалиями в столице 

Москва24 12 часов назад
Фото: Москва24
Погода продолжает преподносить сюрпризы по всему миру. Жители Бурятии «наслаждаются» снегом в середине лета, а Канаду, США, Ближний Восток и некоторые европейские страны накрыла аномальная жара, которая провоцирует пожары, наносит ущерб сельскому хозяйству, городскому имуществу и здоровью людей. Некоторые синоптики прогнозируют подобные катаклизмы и в столице. На этот случай портал Москва 24 спросил экспертов, как проще перенести капризы погоды. Одной из главных проблем Москвы как мегаполиса является жара. Температура воздуха в центре города может быть на семь-десять градусов выше, чем в то же время где-нибудь за МКАД. Еще одной знакомой для столицы аномалией являются сильные ливневые дожди с грозами и штормовым шквалистым ветром. Подобное москвичи наблюдали буквально в прошлые выходные. В районе гостиницы «Балчуг» выпало 44 миллиметра осадков, что является почти половиной месячной нормы. А бывает, что все аномалии собираются в столице в один день. Наблюдается резкая смена условий: бросает из жары в холод, из засухи — в тропические ливни. Так было в конце июня прошлого года, когда обеденная 30-градусная жара буквально плавила асфальт, а к вечеру температура упала на 10 градусов, и солнце сменилось стеной ливня. С небес на головы жителям столицы «свалилась» трехмесячная норма осадков. И в качестве бонуса — ураганный ветер, скорость которого достигала 30 метров в секунду. Такой погоды в городе не было за всю историю метеонаблюдений. Тенденция к резким перепадам погоды с каждым годом только усиливается. Однако, есть несколько универсальных советов, которые помогут при любых сюрпризах. Бутылка воды Бутылка воды — самый популярный летний аксессуар. Она поможет освежиться в самый жаркий день и совершенно не помешает, если погода преподнесет сюрприз в виде ливня. Но не стоит в жару баловать себя слишком холодными или слишком горячими напитками.
Соответствующий гардероб Одеваться нужно по погоде. В Москве еще никогда лето не превращалось в зиму всего за несколько часов, так что дождевика или теплой толстовки в рюкзаке про запас будет достаточно. Также стоит прятать в кармане и льняную тряпку на случай очень высоких температур. Такой вид ткани прекрасно подойдет, чтобы протереть лицо или защитить голову и плечи от попадания прямых солнечных лучей. Не нужно забывать, что ультрафиолет проникает и сквозь облака, а это может не очень хорошо повлиять на кожу.
Универсальный дождевик Если утром вам сложно понять, какая будет погода днем, не стоит бояться послеобеденного дождя. Во-первых, действительно сильный ливень никогда не подкрадется незаметно. Перед этим город обязательно накроет ощутимая духота, которая предупредит о приближении осадков. Да и настоящие тропические ливни проходят буквально за пару часов, так что стоит найти укрытие и спокойно переждать непогоду. Если дождь затянулся, всегда спасет дождевик или зонт. В простом ливне нет ничего страшного. Так что зонт вполне сможет спасти от небесного водопада. Однако дождевик для мегаполиса более универсален, так как является компактным для «транспортировки» и комфортным в носке.
Меры безопасности в грозу Важно уловить момент, когда безобидный дождь перейдет в достаточно опасное для человеческой жизни явление — грозу. Мгновенный электрический разряд в виде молнии в лучшем случае может нанести большой вред здоровью, в худшем — приводит к летальному исходу. Здесь навес просто необходим. Но оставшись на открытом пространстве в такую погоду, в первую очередь не стоит даже пытаться спрятаться под одиноким деревом. Оно притягивает молнии, как и зонты, и другие одинокие, возвышающиеся над землей предметы. Не стоит подниматься на высокие в географическом понимании места. Нужно найти низину, сесть на землю, обнять руками колени и спрятать голову. Также укрыться можно в автомобиле, создатели которого при дизайне и сборке не экономили на пластике. Важно не прикасаться к железным деталям.
Укрытия от ветра Чаще всего грозу сопровождает небезопасный ветер. Для Москвы он считается сильным, если скорость порывов превышает 15 метров в секунду. При таком показателе велика вероятность падения конструкций, обладающих высокой парусностью: деревьев, рекламных щитов и других подобных предметов. Если вы услышали предупреждение о таком ветре, необходимо спрятать себя и свой автомобиль подальше от деревьев и шатких конструкций, чтобы избежать физических и «финансовых» травм. Лучше просто переждать бурю в помещении. В Москве проблем с неожиданным ветром избежать довольно просто. МЧС всегда предупреждает жителей и гостей города о погодных сюрпризах с помощью смс-сообщений, указывая и температуру, и скорость ветра в том числе.
Этими советами не стоит пренебрегать. Несмотря на то, что погода в ближайшее время сюрпризов москвичам не преподнесет. Академик РАН Валерий Береговых выразил мнение, что столичные жители смогут порадоваться нормальной летней погоде, среднестатистической по всем показателям.
А теле— и радиоведущий Михаил Кожухов поделился своим «уникальным» советом:
В целом, теплые деньки летом в Москве — явление непостоянное. Всему виной достаточно суровый климат средней полосы. Поэтому москвичам стоит последовать главному совету Баженова и радоваться теплым дням, а не бороться с ними. Нужно получать удовольствие от погоды, а не готовиться к ее изменениям, как к катастрофе. Анастасия Павелко
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