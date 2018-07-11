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Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве 11 июля
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Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве 11 июля 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
Дождь с грозой и порывистым ветром ожидаются в столичном регионе 11 июля, сообщает Гидрометцентр России.
Будет облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до 22–24 градусов, ночью ожидается до 15–17 градусов. Ветер северный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, однако при грозе его порывы будут достигать 15 метров в секунду.
В связи с непогодой синоптики объявили в Москве и области желтый уровень погодной опасности.
Ранее сообщалось, что в понедельник в городе выпало 10 процентов месячной нормы осадков: 9,4 из 94 миллиметров.
На текущей неделе синоптики ожидают возвращения жары в город. Столбики термометров в дневное время будут достигать 30-градусной отметки. Особенно жарко будет в выходные.
В целом погода в июле в столице будет соответствовать климатической норме — это касается и температурных значений и количества осадков.
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