Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве 11 июля

Дождь с грозой и порывистым ветром ожидаются в столичном регионе 11 июля, сообщает Гидрометцентр России

Будет облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до 22–24 градусов, ночью ожидается до 15–17 градусов. Ветер северный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, однако при грозе его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

В связи с непогодой синоптики объявили в Москве и области желтый уровень погодной опасности.

Ранее сообщалось, что в понедельник в городе выпало 10 процентов месячной нормы осадков: 9,4 из 94 миллиметров.

На текущей неделе синоптики ожидают возвращения жары в город. Столбики термометров в дневное время будут достигать 30-градусной отметки. Особенно жарко будет в выходные.

В целом погода в июле в столице будет соответствовать климатической норме — это касается и температурных значений и количества осадков.