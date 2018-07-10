Прогноз: какая погода будет в день матча Англия-Хорватия

В день полуфинального матча чемпионата мира по футболу 11 июля в Москве ожидается дождливая погода, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова

«11 июля в Москве потеплеет до 22-24 градусов, но ожидаются также и дожди с грозами, которые могут пройти и во время матча», — сказала она.

В среду на московском стадионе «Лужники» сборная Англии встретится со сборной Хорватии . Матч начнется в 21:00 мск.

Бельгии. Напомним, во вторник, 10 июля, в первом матче 1/2 финала в Санкт-Петербурге также встретятся сборные Франции

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