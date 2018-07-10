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Прогноз: какая погода будет в день матча Англия-Хорватия
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Прогноз: какая погода будет в день матча Англия-Хорватия 

Мир24 58 минут назад
В день полуфинального матча чемпионата мира по футболу 11 июля в Москве ожидается дождливая погода, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«11 июля в Москве потеплеет до 22-24 градусов, но ожидаются также и дожди с грозами, которые могут пройти и во время матча», — сказала она.
В среду на московском стадионе «Лужники» сборная Англии встретится со сборной Хорватии. Матч начнется в 21:00 мск.
Напомним, во вторник, 10 июля, в первом матче 1/2 финала в Санкт-Петербурге также встретятся сборные Франции и Бельгии.
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