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Кострома тонет из-за тропических ливней
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Кострома тонет из-за тропических ливней 

k1news.ru 9 июля 2018
Фото: k1news.ru
В минувшие выходные столичный регион накрыло суперячейковое облако, которое принесло дожди, местами очень сильные. В некоторых местах выпала половина месячной нормы осадков, сообщает центр «Фобос». Подобная ситуация и в Ярославле — соседи тоже «тонут» из-за тропических ливней.
Сильные ливни вот уже третий день идут и в Костромской области. Дороги топит, тщательно продумывать маршрут приходится не только пешеходам, но и автомобилистам. Ливневки не справляются. Главный вопрос, который волнует горожан — когда закончится вода с неба. Ответ будет неутешительным — дожди продолжатся до конца недели. Синоптики говорят, что циклон завис над нашей местностью надолго. Причиной тому и ячейковое облако, и то, что циклон оказался между двух антициклонов, которые не дают ему уйти.
Москву накрыло так называемое суперячейковое облако. С обычным облаком всё просто — в его передней части преобладают восходящие воздушные потоки, а в тыловой, наоборот, нисходящие. Но суперячейковая облачность характеризуется тем, что области восходящих и нисходящих потоков в нём разбросаны хаотично. В итоге, облако оказывается разделено на множество разных по своим характеристикам ячеек. Там, где преобладают нисходящие потоки, или хотя бы наблюдается баланс — дожди вполне обычные. Но там, где сильнее потоки восходящие, ячейки могут вырастать до стратосферы. И ливни вполне могут стать тропическими, — сообщает центр «Фобос»
К конце недели температура воздуха в Костроме поднимется до +25 градусов, но дождливая погода сохранится.
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