Аномальная жара ожидается в ближайшую неделю в пяти регионах Западной Сибири

НОВОСИБИРСК , 9 июля. / ТАСС /. Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра предупредили об установлении аномально жаркой погоды на территории пяти регионов. Она продлится до следующего понедельника, 16 июля, сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова

Алтайского края и "Сегодня мы выпустили штормовое предупреждение по аномально жаркой погоде на период с 9 по 16 июля по территории Новосибирской области Республики Алтай и на период с 11 по 16 июля — в Томской и Кемеровской областях, там сейчас немного прохладнее и жара придет к ним позже", — сказала она.

По данным синоптиков, штормовое предупреждение обусловлено установлением ясной, безветренной погоды с повышенными дневными температурами. Согласно метеорологическим критериям, аномально жарким считается продолжительный период (от 5 дней) с температурой плюс 30 градусов и выше, уточнила Виноградова.

Жаркая погода ожидается в ближайшие дни и в Омской области . Как сообщили ТАСС в Обь-Иртышском гидрометцентре, до конца рабочей недели температура днем будет достигать плюс 30-31 градусов. «Но для нас это не аномальная жара, поэтому режим ЧС вводиться не будет», — отметил собеседник агентства.