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Дожди останутся в Москве до конца недели
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Дожди останутся в Москве до конца недели 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: BFM.RU
Дожди с грозами ожидаются в Москве и Московской области во вторник, 10 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.
По данным синоптиков, вплоть до пятницы в столичном регионе будет очень дождливо. О том, чем необычна установившаяся погода, рассказывает корреспондент проекта Meteoweb.ru Алексей Сафонов:
Алексей Сафонов корреспондент Meteoweb.ru «В первой половине дня воздух будет разогреваться до 27-28 градусов. Вечером ожидается гроза, она будет носить локальный и временный характер. Там, где будет гроза, резко подскачет влажность воздуха. Назвать такие условия комфортными язык не поворачивается. Это хорошо, поскольку за предыдущие два летних месяца у нас в регионе сложился дефицит осадков, природа одним махом хочет этот дефицит сейчас устранить. В Москве зафиксированы рекордные, очень сильные ливни, местами выпадает до 50 миллиметров за несколько минут. Такие ливни обычно идут в горах или в тропиках. Все потому что верхняя граница дождевых облаков достигает сейчас над московским регионом 15 километров».
В конце рабочей недели в город вернется жара: воздух прогреется до 30 градусов. Похолодание снова будет в воскресенье.
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