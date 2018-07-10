Дожди останутся в Москве до конца недели

По данным синоптиков, вплоть до пятницы в столичном регионе будет очень дождливо. О том, чем необычна установившаяся погода, рассказывает корреспондент проекта Meteoweb.ru Алексей Сафонов

Алексей Сафонов корреспондент Meteoweb.ru «В первой половине дня воздух будет разогреваться до 27-28 градусов. Вечером ожидается гроза, она будет носить локальный и временный характер. Там, где будет гроза, резко подскачет влажность воздуха. Назвать такие условия комфортными язык не поворачивается. Это хорошо, поскольку за предыдущие два летних месяца у нас в регионе сложился дефицит осадков, природа одним махом хочет этот дефицит сейчас устранить. В Москве зафиксированы рекордные, очень сильные ливни, местами выпадает до 50 миллиметров за несколько минут. Такие ливни обычно идут в горах или в тропиках. Все потому что верхняя граница дождевых облаков достигает сейчас над московским регионом 15 километров».

В конце рабочей недели в город вернется жара: воздух прогреется до 30 градусов. Похолодание снова будет в воскресенье.