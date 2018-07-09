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В Ярославле затопило центр города
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В Ярославле затопило центр города 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Улицы Ярославля подтопило из-за грозы и сильного ливня, который прошел в городе днем в понедельник, передает корреспондет ТАСС.
Региональный главк МЧС ранее не предупреждал о непогоде. Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщал о кратковременных дождях и грозах.
Из-за ливня подтоплен оказался центр Ярославля — на перекрестке улиц Пушкина и Ушинского воды почти по колено, затоплены улицы Большая Октябрьская, проспект Ленина, улица Победы, а также дворы на улице Салтыкова-Щедрина.
"Мы просто не можем выйти из подъезда, огромная лужа от самого крыльца", — пожаловался ТАСС житель дома по улице Салтыкова-Щедрина.
Площадь перед вокзалом в Ярославле тоже затопило. "Каждый год одно и то же", — жалуются жители Ярославля в соцсети "ВКонтакте" и размещают видео с последствиями непогоды. На территории вокзала есть проблемы с ливневой канализацией, в 2013 году сильный ливень затопил подземные переходы.
Непогода также повлияла на стоимость такси, цена поездки из центра города до Дзержинского района выросла в полтора раза.
ТАСС: последние новости
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