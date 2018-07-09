В Ярославле затопило центр города

Улицы Ярославля подтопило из-за грозы и сильного ливня, который прошел в городе днем в понедельник, передает корреспондет ТАСС

Региональный главк МЧС ранее не предупреждал о непогоде. Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщал о кратковременных дождях и грозах.

Из-за ливня подтоплен оказался центр Ярославля — на перекрестке улиц Пушкина и Ушинского воды почти по колено, затоплены улицы Большая Октябрьская, проспект Ленина, улица Победы, а также дворы на улице Салтыкова-Щедрина.

"Мы просто не можем выйти из подъезда, огромная лужа от самого крыльца", — пожаловался ТАСС житель дома по улице Салтыкова-Щедрина.

Площадь перед вокзалом в Ярославле тоже затопило. "Каждый год одно и то же", — жалуются жители Ярославля в соцсети "ВКонтакте" и размещают видео с последствиями непогоды. На территории вокзала есть проблемы с ливневой канализацией, в 2013 году сильный ливень затопил подземные переходы.

Непогода также повлияла на стоимость такси, цена поездки из центра города до Дзержинского района выросла в полтора раза.