Пляжное настроение: в Новосибирской области задержится жара до +32

Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз погоды на первую половину наступившей недели: в ближайшие три дня, с 10 по 12 июля, в области ожидается сухая и жаркая погода.

«Без осадков, ветер юго-восточный или восточный будет 2–7, местами порывы до 14 [метров в секунду]. Температуры ночные +11…+16 или +12…+17 [градусов], а днём +27…+32», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова