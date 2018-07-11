Синоптики рассказали о погоде в Москве

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

Облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями ожидается в столичном регионе 11 июля, возможны грозы, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос" в среду.

"Сегодня на погоду столичного региона продолжит оказывать влияние западной периферии циклона, ушедшего на Урал. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, не исключены грозы", — сказал собеседник агентства.

В столице температура составит плюс 23-25 градусов, по области — плюс 21-26 градусов.

Ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.