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В центре Москвы выпало рекордное количество осадков
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В центре Москвы 8 июля выпало рекордное количество осадков 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Почти 50 миллиметров осадков, то есть более половины месячной нормы, выпало в центре Москвы в воскресенье, что стало рекордом для 8 июля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Количество осадков очень различалось. Больше всего выпало в центре, на Балчуге, за сутки там выпало 49 миллиметров осадков, то есть больше половины месячной нормы, и это стало новым рекордом для 8 июля", — сказала Позднякова РИА Новости в понедельник.
Что касается остальных станций, то такого интенсивного дождя не было, отметила эксперт.
"Чуть больше выпало в Тушино, где за сутки выпало 16 миллиметров осадков, а на опорной станции ВДНХ выпало всего 5 миллиметров осадков", — добавила Позднякова.
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