Дождливая и теплая погода ожидает жителей Москвы в течение недели

МОСКВА , 9 июля. / ТАСС /. Дождливая и теплая погода ожидает жителей Москвы в течение недели. Об этом ТАСС в понедельник сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова

"На этой неделе в Москве ожидается теплая и влажная погода. В понедельник и вторник, 9 и 10 июля, ожидаются 21-23 градуса тепла и дожди с грозами. В среду, 11 июля, воздух прогреется до 24-26 градусов, однако осадки ожидаются и в этот день. Скорость ветра во время гроз достигнет 12-17 м/с", — сказала собеседница агентства.

По предварительным прогнозам, в четверг и пятницу, 12 и 13 июля, в столичном регионе будет еще теплее — до 25-29 градусов. Однако кратковременные осадки прогнозируются и в конце недели, добавила Макарова.