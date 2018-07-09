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Дождливая и теплая погода ожидает жителей Москвы в течение недели
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Дождливая и теплая погода ожидает жителей Москвы в течение недели 

ТАСС 9 июля 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Дождливая и теплая погода ожидает жителей Москвы в течение недели. Об этом ТАСС в понедельник сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"На этой неделе в Москве ожидается теплая и влажная погода. В понедельник и вторник, 9 и 10 июля, ожидаются 21-23 градуса тепла и дожди с грозами. В среду, 11 июля, воздух прогреется до 24-26 градусов, однако осадки ожидаются и в этот день. Скорость ветра во время гроз достигнет 12-17 м/с", — сказала собеседница агентства.
По предварительным прогнозам, в четверг и пятницу, 12 и 13 июля, в столичном регионе будет еще теплее — до 25-29 градусов. Однако кратковременные осадки прогнозируются и в конце недели, добавила Макарова.
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