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В Московских аэропортах отменены не менее 12 рейсов
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В Московских аэропортах отменены не менее 12 рейсов 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Более 20 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы, сообщается в табло аэропортов сервиса «Яндекс. Расписания».
По данным сервиса на 09.35 мск воскресенья, во Внуково два рейса задержаны, четыре отменены; в Домодедово семь задержаны, восемь отменены, в Шереметьево четыре рейса задержаны.
Ранее Гидрометцентр объявил в воскресенье, 8 июля, «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и дождя. По данным МЧС, в Москве в воскресенье ожидаются гроза, дождь и сильный ветер.
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