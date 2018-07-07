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Российские фехтовальщики пожелали удачи сборной России в матче с хорватами
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Российские фехтовальщики пожелали удачи сборной России в матче с хорватами 

Газета.Ru 7 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Российские фехтовальщики пожелали удачи национальной сборной по футболу в матче с командой Хорватии на чемпионате мира — 2018, сообщает ТАСС.
"Болели как за себя, так же переживали. Надеемся, что и четвертьфинал российские футболисты проведут достойно, с тем упорством и волей к победе, которые они показали в 1/8 финала", — сказала в своем обращении олимпийская чемпионка Инна Дериглазова.
Также удачи футболистам пожелали олимпийские чемпионы Артур Ахматхузин и Тимур Сафин.
"Мы будем болеть за них всей душой, всей страной", — сказал Ахматхузин.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.
Ранее защитник сборной России по футболу Илья Кутепов рассказал о целях национальной команды на домашнем чемпионате мира — 2018.
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