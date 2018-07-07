Российские фехтовальщики пожелали удачи сборной России в матче с хорватами

Российские фехтовальщики пожелали удачи национальной сборной по футболу в матче с командой Хорватии на чемпионате мира — 2018, сообщает ТАСС

"Болели как за себя, так же переживали. Надеемся, что и четвертьфинал российские футболисты проведут достойно, с тем упорством и волей к победе, которые они показали в 1/8 финала", — сказала в своем обращении олимпийская чемпионка Инна Дериглазова

Также удачи футболистам пожелали олимпийские чемпионы Артур Ахматхузин и Тимур Сафин

"Мы будем болеть за них всей душой, всей страной", — сказал Ахматхузин.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.