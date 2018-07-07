Снег накрыл Южную Африку впервые за десятилетие

Во вторник, 3 июля, жители Южной Африки были удивлены выпавшим снегом, сообщает «Инфореактор».

Появились фотографии, на которых видно, как белое полотно накрыло типичные африканские ландшафты. Его толщина составила около 10 сантиметров.

В частности, осадки наблюдались в столице Центральноафриканской Республики Кейптауне . На нескольких горных перевалах даже пришлось перекрывать автомобильное движение. Стоит отметить, что страна расположена в удалении от экватора.

Необычное для региона природное явление взволновало людей. Местные жители играют в снежки, фотографируют заснеженные пейзажи и выкладывают свои снимки в социальных сетях.