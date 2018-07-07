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Снег накрыл Южную Африку впервые за десятилетие
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Снег накрыл Южную Африку впервые за десятилетие 

Газета.Ru 7 июля 2018
Во вторник, 3 июля, жители Южной Африки были удивлены выпавшим снегом, сообщает «Инфореактор».
Появились фотографии, на которых видно, как белое полотно накрыло типичные африканские ландшафты. Его толщина составила около 10 сантиметров.
В частности, осадки наблюдались в столице Центральноафриканской Республики Кейптауне. На нескольких горных перевалах даже пришлось перекрывать автомобильное движение. Стоит отметить, что страна расположена в удалении от экватора.
Необычное для региона природное явление взволновало людей. Местные жители играют в снежки, фотографируют заснеженные пейзажи и выкладывают свои снимки в социальных сетях.
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