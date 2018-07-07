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Жители Оренбурга заметили сильный дым со стороны городской свалки
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Жители Оренбурга заметили сильный дым со стороны городской свалки 

ProOren 7 июля 2018
Фото: ProOren
Оренбуржцы, живущие в северном районе города жалуются на сильных запах и дым со стороны городской свалки.
Как пишет oren.ru, в их адрес поступило несколько обращений, в которых жители областного центра сообщают о едком запахе и дымных облаках, которые идут со стороны городской свалки. Запах особенно ощущается по Нежинскому шоссе.
Сообщается, что свалка тлеет уже четвертый день — примерно с того момента, как установилась жара около 40 градусов. Отметим, официальных сообщений о происшествии не поступало, в сводках МЧС работы на свалке не отмечены.
Вместе с тем, жители Медногорска ждут разрежения ситуации с возгорании свалки возле их города.
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