Жители Оренбурга заметили сильный дым со стороны городской свалки

Оренбуржцы, живущие в северном районе города жалуются на сильных запах и дым со стороны городской свалки.

Как пишет oren.ru , в их адрес поступило несколько обращений, в которых жители областного центра сообщают о едком запахе и дымных облаках, которые идут со стороны городской свалки. Запах особенно ощущается по Нежинскому шоссе.

Сообщается, что свалка тлеет уже четвертый день — примерно с того момента, как установилась жара около 40 градусов. Отметим, официальных сообщений о происшествии не поступало, в сводках МЧС работы на свалке не отмечены.