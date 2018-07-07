Над Новосибирском заметили редкие серебристые облака

В ночь на 7 июля над Новосибирском можно было заметить редкое необычное явление — серебристые облака. Читатели НГС заметили облака в полночь 7 июля.

«Насколько я понимаю, это те самые редкие серебристые облака, — прокомментировал снимок новосибирец Дмитрий Кравцов . — Очень красивые! Фото не передаёт всего великолепия. Фото сделано в районе пединститута, остановка транспорта «Посёлок энергетиков»».

Ещё один снимок серебристых облаков прислал в редакцию новосибирец Андрей Горбунов — мужчина не уточнил, где ему удалось заснять облака.

Ранее НГС уже писали о мезосферных серебристых облаках — к сожалению, учёные знают о них немного, потому что такие облака находятся на границе с ближним космосом. Самолёты, аэростаты и космические корабли до них не долетают. За серебристыми облаками можно только наблюдать на расстоянии — с земли или космоса. При этом такие облака не несут информацию о погоде, а от привычных облаков их отделает два широких атмосферных слоя — мезосфера и стратосфера

Вечером 6 июля корреспонденты НГС заметили в небе над Затулинским жилмассивом облако, похожее на летающую тарелку. Интересно, что вчера вечером наблюдали ясную погоду — из-за этого странное облако ещё больше оказалось заметным.