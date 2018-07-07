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Над Новосибирском заметили редкие серебристые облака
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Над Новосибирском заметили редкие серебристые облака 

ngs.ru 7 июля 2018
Фото: ngs.ru
В ночь на 7 июля над Новосибирском можно было заметить редкое необычное явление — серебристые облака. Читатели НГС заметили облака в полночь 7 июля.
«Насколько я понимаю, это те самые редкие серебристые облака, — прокомментировал снимок новосибирец Дмитрий Кравцов. — Очень красивые! Фото не передаёт всего великолепия. Фото сделано в районе пединститута, остановка транспорта «Посёлок энергетиков»».
Ещё один снимок серебристых облаков прислал в редакцию новосибирец Андрей Горбунов — мужчина не уточнил, где ему удалось заснять облака.
Ранее НГС уже писали о мезосферных серебристых облаках — к сожалению, учёные знают о них немного, потому что такие облака находятся на границе с ближним космосом. Самолёты, аэростаты и космические корабли до них не долетают. За серебристыми облаками можно только наблюдать на расстоянии — с земли или космоса. При этом такие облака не несут информацию о погоде, а от привычных облаков их отделает два широких атмосферных слоя — мезосфера и стратосфера
Вечером 6 июля корреспонденты НГС заметили в небе над Затулинским жилмассивом облако, похожее на летающую тарелку. Интересно, что вчера вечером наблюдали ясную погоду — из-за этого странное облако ещё больше оказалось заметным.
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