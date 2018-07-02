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Москвичей ждет самый холодный день
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Поворот на сентябрь: москвичей ждет самый холодный день 

Вести.Ru 2 июля 2018
Небо над столицей начинает понемногу затягивать тучами. После обеда в столице пройдут кратковременные дожди. При этом довольно тепло, воздух прогреется до 22 градусов. Однако в ближайшее время погода перенесет нас из середины лета в первый месяц осени. Пик похолодания придется на 4 июля — воздух остынет до плюс 18 градусов.
"Пожалуй, самым холодным днем на территории столичного региона окажется 4 июля — в Москве столбики термометров вряд ли сумеют преодолеть отметку в плюс 20 градусов. Всю неделю температурный режим будет удерживаться ниже средних многолетних значений примерно на 2-2,5 градуса. Вся надежда на выходные, когда вероятность дождей будет становиться все меньше, солнца в небе над нами больше, и это обеспечит нам лучший дневной прогрев воздуха", — рассказала Елена Волосюк, ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС".
Впрочем, прохлада в столице надолго не задержится. Уже к выходным столицу накроет новая волна потепления, правда, все также с дождями. А на следующей неделе вернется настоящая жара.
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