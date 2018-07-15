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В эти выходные в Петербурге будет солнечно и жарко
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Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно

В эти выходные в Петербурге будет солнечно и жарко 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Диалог
Настоящая жара вернется в Петербург в эти выходные, 14 и 15 июля, передают «Невские новости».
По данным синоптиков, днем в субботу и воскресенье столбик термометра не опустится ниже отметки в +26 градусов. Особенно жарким, по прогнозу, станет грядущее воскресенье: к полудню воздух может местами прогреться до +29 градусов. Кроме того, в оба этих дня будет практически безветренно и сухо: ветер подует северо-восточный слабый или умеренный. Без осадков.
В ночное время суток, с субботы на воскресенье, столбик термометра в городе на Неве не опустится ниже +19 градусов, а в Ленобласти местами может похолодать до +15 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
Отметим, что жаркая и солнечная погода сохраниться в Петербурге и всю следующую рабочую неделю. В понедельник и вторник, согласно прогнозам синоптиков, воздух прогреется также до +29 градусов. Дождь Петербургу при этом прогнозируют только к концу следующей недели.
Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов в социальной сети пошутил, что с 15 июля петербуржцы от жары «начнут прилипать к друг другу».
Отметим, что жара может быть опасна для людей с заболеваниями сердца или хроническими болезнями. Таким горожанам необходимо пить больше жидкости, отдыхать и ограничить нахождение на солнце.
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