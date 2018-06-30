Барнаул затопило

Барнауле в субботу прошел сильный ливень, который вызвал настоящий потоп. Как сообщает ТАСС, на некоторых улицах машины едут по воде, уровень которой поднимается до середины дверей, водой залиты салоны автобусов. Парковка у местного торгово-развлекательного центра "Арена" также оказалась затопленной, так что поставить машину в настоящее время там не удастся. Люди пытаются пробраться к своим машинам босиком.

Между тем в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю информацию о последствиях ливня подтвердили, но отметили отметив, что обращений от граждан по этому поводу не поступало. Сотрудник пресс-службы отметил лишь, что на затопленных улицах не справляется ливневая канализация, поскольку она устаревшей конструкции.

Между тем в барнаульском поселке Гоньба реконструируют дамбу, которая поможет избавить местных жителей и владельцев дачных участков от затоплений в период половодья. А 23 июня резко ухудшившаяся погода испортила праздник одиннадцатиклассникам краевого педагогического лицея.