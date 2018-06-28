Россию накрыла жара

В большей части России жители изнывают от сильной жары.

Астрахань . Местные жители изнемогают от зноя. Прячутся от солнца под зонтами. Уже с утра плюс 34. Днем жара неумолимо ползет к отметке 40 градусов. Даже кондиционеры не выдерживают. Во власти высоких температур не только юг страны, но регионы Сибири. В Абакане выросло число обращений за медицинской помощью.

"Появилось больше обращений сердечников, нормой стал тепловой и солнечный удар, много вызовов. То же самое случается с больными, которые имеются гипертонические болезни", — говорит главврач Абаканской станции скорой помощи Виктор Асакалов.

В повышенную готовность приведены пожарные. В такие дни риск возникновения возгораний особенно велик. Не только в лесах, но и в городской черте.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Туве Константин Банников советует: "Не выходить на улицу без необходимости в период максимальной солнечной активности. Особое внимание обращаем на то, что нельзя ни на секунду детей без присмотра, особенно в автомобилях и на берегах водоемов".

Спасатели работают в усиленном режиме. Несут дежурство на пляжах Ставропольского края , где температура на солнце оставляет далеко позади отметку в 30 градусов.

Волгограде те, кто не может вырваться с улиц на природу, спасаются в городских фонтанах. Носятся беззаботно, смотрят на радугу. Примеру детворы порой следуют и взрослые.

Чтобы не плавился асфальт, власти Волгограда выделили 70 машин, которые регулярно поливают городские магистрали. А в Ижевске из-за высоких температур даже было ненадолго парализовано движение трамваев на одной из веток. Пользователи городских соцсетей пишут, мол, "рельсе стало плохо". Плохо становится и тем, кто работает в душных помещениях без кондиционеров. Так, в Пятигорске , в жаркие дни сотрудники одной из библиотек даже работают на улице.

"Мы открывали летний читальный зал. И люди работали на улице. То есть, мы рядом с библиотекой ставили столики, выносили книжки туда, выносили журналы, и люди читали", — говорит директор централизованной библиотечной системы Пятигорска Флора Орлова.

По словам синоптиков, такая погода на юге России и в Сибири продержится еще несколько дней, а затем придет долгожданная прохлада.

"Первые предвозвестники грядущего похолодания появятся лишь в выходные дни. Под влиянием атмосферного фронта начнут развиваться кучевые облака, пройдут ливни, грозы, поднимется шквалистый ветра", — говорит ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

А пока продавцы мороженного и торговцы квасом подсчитывают прибыль — в такую жару царит ажиотаж. Но специалисты советуют в зной не злоупотреблять сладким, и тем более алкоголем.

"Необходимо избегать сладких напитков, газированных, которые сами по себе увеличивают жажду. Предпочтение стоит отдать чаям натуральным, настоям на травах. Ограничить употребление в пищу жирных продуктов, мясных. По возможности, больше внимания уделять овощам, фруктам", — говорит заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГУЗ "Поликлиника №30" Наталья Ермолаева.

Высокие температуры влияют, не только на людей, но и на животных. Все чаще в сети появляются посты встревоженных россиян, которые встречают змей. Не только на улицах, но и в своих домах. На такое соседство пожаловались жители одной из уфимских многоэтажек. По словам специалистов, змеи ищут укрытия от жары, в том числе и в домах.