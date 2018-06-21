Москвичам пообещали жару в четверг

В Москве в четверг ожидается ветреная и теплая погода

Ветреная и теплая погода с температурой до 25 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос". "Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, без существенных осадков, на северо-западе области возможен кратковременный дождь и гроза. Максимальная температура воздуха в столице плюс 23-25 градусов тепла, по области 21-26 градусов", — говорится в сообщении. Будет дуть порывистый западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба. Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере