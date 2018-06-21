Москвичам пообещали жару в четверг

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В Москве в четверг ожидается ветреная и теплая погода 

РИА Новости 4 часа назад
Ветреная и теплая погода с температурой до 25 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".
"Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, без существенных осадков, на северо-западе области возможен кратковременный дождь и гроза. Максимальная температура воздуха в столице плюс 23-25 градусов тепла, по области 21-26 градусов", — говорится в сообщении.
Будет дуть порывистый западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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