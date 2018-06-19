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Норильские продукты 

Eda.ru 2 часа назад
Фото: Eda.ru
Недавно «Еда» побывала в Норильске на первом гастрономическом фестивале «Север» — вместе с хорошими московскими и петербургскими шефами.
И, как обычно, мы не могли не привезти с собой местных продуктов. Не стали брать норильскую сметану и молоко (хотя они там тоже есть, сделаны из сухого молока), а также пиво (поскольку алкоголь) — зато привезли квас, копченую северную рыбу, юколу (как рыбную, так и оленью), консервированные оленьи сердца — и множество других продуктов из оленины.
А пригласили пробовать все это Анатолия Казакова, шефа московского ресторана Selfie, который во время «Севера» приготовил ужин из местных продуктов в норильском ресторане «Гриль-ферма».
Другие наши ревизии региональных продуктов — от новгородских до татарских — можно посмотреть здесь.
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