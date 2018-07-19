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Москвичей предупредили о сильном дожде
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МЧС предупредило москвичей о сильном дожде 

Газета.Ru 19 июля 2018
Фото: РИА Новости
МЧС предупредило жителей столице о сильном дожде в ночь на пятницу, 20 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным МЧС, на территории Москвы прогнозируется "очень сильный дождь" с вечера 19 июля с сохранением ночью 20 июля.
Как отмечается, ведомство рекомендует жителям столицы без необходимости не выходить из дома и воздержаться от поездок.
При этом МЧС также рекомендует москвичам переждать непогоду в капитальном строении.
Ранее сообщалось, что пробки в Москве достигли 9 из 10 возможных баллов из-за сильного дождя.
Как отмечалось, пробки образовались на Садовом кольце по внешней и по внутренней стороне. Движение также осложнено в центре города, на ТТК и на МКАД.
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