В школе на северо-западе Москвы произошло задымление 

Более 100 детей эвакуировано из школы на северо-западе столицы в результате задымления. ОБ этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«В здании школы №709 наблюдается задымление, проведена эвакуация более 100 детей», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что возгорание произошло на 9-й северной улице.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
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