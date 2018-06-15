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В школе на северо-западе Москвы произошло задымление
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В школе на северо-западе Москвы произошло задымление 

Москва меняется 43 минуты назад
Фото: Москва меняется
Более 100 детей эвакуировано из школы на северо-западе столицы в результате задымления. ОБ этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«В здании школы №709 наблюдается задымление, проведена эвакуация более 100 детей», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что возгорание произошло на 9-й северной улице.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
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