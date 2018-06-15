В школе на северо-западе Москвы произошло задымление

Более 100 детей эвакуировано из школы на северо-западе столицы в результате задымления. ОБ этом сообщает агентство городских новостей «Москва»

«В здании школы №709 наблюдается задымление, проведена эвакуация более 100 детей», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что возгорание произошло на 9-й северной улице.

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