Москвичей настигнет непогода

МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре 11 июня

Опасных природных явлений не ожидается.

В понедельник, 11 июня, в столице ожидается усиление ветра. Его порывы могут достигать 10 метров в секунду, сообщил портал m24.ru со ссылкой на МЧС

В ведомстве отметили, что опасных природных явлений не ожидается.

Днем столбики термометров поднимутся до плюс 18-20 градусов. Ветер будет юго-западный, В Москве ожидается переменная облачность без осадков.

В День России , 12 июня, над столицей планируют разгонять облака, чтобы создать благоприятные условия над городом и не допустить дождей. Для этого задействуют 10 самолетов, включая самолет-лабораторию.