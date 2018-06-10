Москвичей настигнет непогода

Опасных природных явлений не ожидается.
В понедельник, 11 июня, в столице ожидается усиление ветра. Его порывы могут достигать 10 метров в секунду, сообщил портал m24.ru со ссылкой на МЧС.
В ведомстве отметили, что опасных природных явлений не ожидается.
Днем столбики термометров поднимутся до плюс 18-20 градусов. Ветер будет юго-западный, В Москве ожидается переменная облачность без осадков.
В День России, 12 июня, над столицей планируют разгонять облака, чтобы создать благоприятные условия над городом и не допустить дождей. Для этого задействуют 10 самолетов, включая самолет-лабораторию.
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