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В День России в двух кинотеатрах СВАО бесплатно покажут тематические фильмы
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В День России в двух кинотеатрах СВАО бесплатно покажут тематические фильмы 

Управа района Бибирево 16 минут назад
Фото: Управа района Бибирево
Сразу два кинотеатра в СВАО — «Сатурн» и «Вымпел» — 12 июня покажут программу «1/7 часть суши». Это документальные фильмы об уникальных, заповедных уголках России.
«Вы сможете узнать много нового о географии, природе и культуре народов России, полюбоваться на красоту Байкала и узнать много интересного о народах Севера. Вход свободный, количество мест ограничено», — говорится в сообщении ГУП «Москино».
Так, в «Вымпеле» 12 июня в 11.00 покажут картину «История забытого народа» режиссера Альберта Самойлова. Фильм рассказывает об истории коренных жителей Курильских островов — айнов. А в «Сатурне» в тот же день в 16.00 можно будет увидеть фильм «Я выбираю лес» режиссера Георгия Молодцова. Это лента о лесах России, о профессиях, связанных с лесом, о выборе жизненного пути.
Напомним, кинотеатр «Вымпел» находится по адресу улица Коминтерна, 8, а «Сатурн» — на Снежной, 18. (ак)
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